Inizierà il 30 ottobre il processo per Enzo Bucarelli, pm torinese coinvolto nel “caso” Seck: è accusato di depistaggio e frode processuale

Il processo sarà con rito abbreviato e comincerà il prossimo 30 ottobre, come rende noto La Repubblica. Si tratta di quello a carico del pm Enzo Bucarelli: secondo l’accusa il pm avrebbe aiutato Demba Seck a cancellare dei video intimi dal cellulare dal calciatore del Torino. Video che avevano portato la Procura all’apertura di un fascicolo per revenge porn terminato con l’archiviazione. Per Bucarelli, nel frattempo trasferito a Genova, l’accusa formulata dalla pm milanese Giancarla Serafini è di depistaggio e frode processuale. L’accusa ipotizza infatti che Bucarelli non avrebbe mai sequestrato il cellulare di Seck e avrebbe anche convinto la ragazza coinvolta a firmare per una transazione economica. Il rito abbreviato prevede un terzo dello sconto della pena.