Ecco quali sono le possibili conseguenze per tutti i giocatori finiti al centro dell’inchiesta sulle scommesse illegali

La notizia del presunto coinvolgimento di Samuele Ricci e di altri calciatori in un’inchiesta della Procura di Milano riguardo alle scommesse e al gioco su piattaforme illegali è stata una doccia gelata per il campionato italiano. Ma cosa rischiano i calciatori coinvolti nella vicenda? E cosa rischiano i club, tra cui anche il Torino, nei quali i vari giocatori militano? Andiamo con ordine.

Cosa rischiano i calciatori coinvolti nell’inchiesta per le scommesse illegali

L’indagine, che ha portato al sequestro di 1,5 milioni di euro, è partita su due gestori di piattaforme illegali di scommesse online che avrebbero ricevuto l’aiuto degli amministratori di una gioielleria di Milano per regolare i conti delle scommesse e dei giochi on line (poker) di vari esponenti del mondo dello sport (ma non solo), tra cui i calciatori coinvolti nell’inchiesta.

I giocatori coinvolti, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, dovranno rispondere all’accusa di aver utilizzato siti illegali per scommesse o giochi non autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nello specifico partite di poker su tavoli online la cui partecipazione era possibile solamente attraverso una password. In questo caso il rischio è di un’ammenda massima di 500 euro.

Quali potrebbero essere invece i rischi dal punto di vista sportivo? Per prima cosa la Procura Federale dovrà stabilire se Ricci e gli altri calciatori coinvolti abbiano utilizzato questi siti per effettuare delle scommesse o solamente per giochi on line. Nel caso in cui venisse accertato che all’interno dei portali gli sportivi coinvolti abbiano solamente giocato a giochi di carte, come il poker o il blackjack, non vi sarebbe alcuna sanzione dal punto di vista sportivo.

Nel 2023 Nicolò Zaniolo finì al centro di un’inchiesta simile ma non ricevette alcuna squalifica proprio perché non aveva effettuato scommesse ma sulle piattaforme illegali aveva esclusivamente giocato a giochi di carte.

Cosa rischiano le squadre

E il Torino, così come gli altri club coinvolti, corrono qualche rischio? Ricordiamo che, da quanto emerso finora, i fatti contestati a Ricci risalirebbero a quando era ancora un calciatore dell’Empoli mentre riguarderebbero il periodo al Torino quelli che sarebbero stati contestati a Raoul Bellanova (ora, come noto, all’Atalanta).

Non essendo i calciatori indagati al centro di un’inchiesta che avrebbe portato all’alterazione dei risultati delle partite, i vari club, tra cui appunto il Torino, non dovrebbero correre alcun rischio riguardo a sanzioni o penalizzazioni.