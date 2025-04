I calciatori in questione non si sarebbero venduti le partite ma avrebbero o scommesso su altri sport o giocato a siti di poker on line.

Una dozzina di calciatori di Serie A, tra cui Samuele Ricci, sarebbero indagati dalla Procura di Milano per aver effettuato scommesse riguardanti altri sport o giocato a siti di casinò o poker on line tra il 2021 e il 2023. A riportarlo è il Correre della Sera. Nessuno dei calciatori coinvolti avrebbe “venduto” le proprie partite ma, dal punto di vista sportivo, potrebbero comunque andare incontro a dalle sanzioni. I rischi maggiori per tutti, nel caso in cui dovesse attivarsi la Procura Federale (come è probabile che avvenga), sarebbero infatti dal punto di vista sportivo.

I calciatori coinvolti

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i calciatori coinvolti nella vicenda, oltre a Samuele Ricci (all’epoca dei fatti era ancora all’Empoli), sarebbero Alessandro Florenzi (Milan), Nicolò Zaniolo (Fiorentina), Mattia Perin (Juventus), Weston McKennie (Juventus), Angel Di Maria (Benfica), Leandro Paredes (Roma), Raoul Bellanova (Atalanta), Cristian Buonaiuto (Padova), Matteo Cancellieri (Parma), Junior Firpo (Leeds United), Sandro Tonali (Newcastle), Nicolò Fagioli (Fiorentina). Oltre a loro ci sarebbe anche il tennista Matteo Gigante. Oltre a loro sarebbero indagati un’altra decina di persone non apparteniti al mondo dello sport.