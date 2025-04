In vista dell’anniversario della tragedia di Superga, i Resistenti Granata hanno chiesto a Cairo di non salire a Superga

Si avvicina il 4 maggio, una data molto significativa per i colori granata. Come ogni anno a Superga verrà commemorato il Grande Torino con la consueta visita di tutti i tesserati del Toro, ma la sensazione è che quest’anno più degli altri possano esserci delle contestazioni da parte dei tifosi verso la dirigenza. In questo senso l’ambiente si sta già riscaldando, come dimostrato dalla lettera inviata dal gruppo dei “Resistenti Granata” a Cairo, in cui si chiede di non salire al colle.

La lettera

La lettera recita: “Egregio Dottore, le chiediamo di non salire a Superga il prossimo 4 Maggio, in quanto Lei non rappresenta in alcun modo i valori del popolo del Toro, ha ampiamente dimostrato il suo totale disinteresse nell’onorare e tramandare il ricordo degli Invincibili e la sua incapacità di mettere amore e passione nella gestione societaria è ormai sotto gli occhi di tutti. Salire al colle non è solo un atto dovuto al fine di onorare i nostri cari scomparsi, ma un modo di ricordare a noi tutti tifosi granata quello che vogliamo essere, il motivo per cui ci siamo innamorati di questi colori, è la nostra stella polare. Sentendo raccontare le gesta di Valentino e Compagni ci siamo immedesimati nei loro valori, L’UMILTÀ di Mazzola nel rispondere al suono della tromba di Bolmida, rimboccandosi le maniche per dare inizio al quarto d’ora granata. Il SACRIFICIO di ogni goccia di sudore e fatica per il bene della squadra che, unitamente al CORAGGIO di ripartire dopo la sciagura, ha dato origine al famoso tremendismo. La SPORTIVITÀ del sodalizio granata riconosciuta su ogni campo. L’AMORE di vedere crescere al Fila i ragazzi dei Balon Boys, che avrebbero poi sostituito nel tempo i campioni del GRANDE TORINO. La PROGRAMMAZIONE e la COMPETENZA minuziosa e puntigliosa di Ferruccio Novo nel costruire un gioiello perfetto, grazie anche all’aver saputo circondarsi di collaboratori di straordinaria competenza, come Pozzo, Copernico, Agnisetta, Lievesley, Egri Erbstein. La SEMPLICITÀ della vita del presidente Novo, che stava sempre nell’ombra, un passo dietro la sua creatura, lasciando i riflettori ai giocatori. La sensazione di COMPATTEZZA creata tra giocatori e tifosi, che ebbe compiutezza nel soprannominare il Fila “la fossa dei leoni”, tanto era difficile valicare e vincere quel muro umano la domenica pomeriggio.

Orbene Dottor Cairo Lei non si accosta neppure lontanamente ad uno di questi valori, per cui il 4 maggio ci lasci al nostro dolore ed ai nostri ricordi e si prena pure le luci della ribalta in tutti gli altri giorni. Ossequi, Resistenti Granata 1906″.