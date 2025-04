L’ex allenatore granata ha lasciato la guida del Southampton dopo la retrocessione aritmetica in Championship

Una stagione disastrosa per il Southampton, che è retrocesso dalla Premier League alla Championship con addirittura 7 giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Ivan Juric non è riuscito a dare alla squadra la spinta necessaria per poter invertire la rotta rispetto alla prima parte di stagione, e dopo la retrocessione ha deciso di lasciare il club. Nonostante il contratto di 18 mesi e le sue promesse di permanenza anche in seconda serie, il tecnico croato si è avvalso della clausola presente nel suo contratto e ha così salutato la squadra inglese.