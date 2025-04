Aritmetica la retrocessione della squadra inglese, nonostante le partite ancora da giocare: 10 punti in classifica, 22 lunghezze dalla salvezza

Retrocessione con 7 giornate di anticipo. Finita la corsa – alla quale Juric da tempo aveva smesso di credere – verso la salvezza del Southampton. L’aritmetica condanna la squadra inglese che con i suoi 10 punti non potrà più raggiungere la quota necessaria per non perdere la Premier. Il rischio, ora, è che la squadra dell’ex tecnico del Torino possa battere un record, quello che appartiene al Derby County che aveva chiuso con 11 punti, solo uno in più rispetto a quelli del Southampton. A condannare alla Championship il ko contro il Tottenham, 3-1.

Juric, due esperienze fallimentari in una sola stagione

Solo pochi giorni fa Juric era tornato a parlare del record negativo, facendo intendere di non pensare più ad una rimonta effettivamente impossibile. E così dopo quella alla Roma, chiusa con l’esonero, per il croato un’altra fallimentare esperienza.