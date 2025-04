L’allenatore e il suo Southampton potrebbero chiudere la stagione con il minor numero di punti della storia della Premier

Se la situazione non è tragica poco ci manca. Ivan Juric sta affrontando una vera e propria crisi di risultati a Southampton. Sulla panchina dei Saints, l’ex allenatore del Toro ha ottenuto 3 punti in 12 partite. Il club biancorosso occupa l’ultima posizione in Premier League, con appena 9 punti realizzati dall’inizio del campionato.

Lo scorso 22 dicembre, il Southampton ha annunciato l’arrivo di Ivan Juric al posto dell’esonerato Russell Martin. Lo stesso Juric era reduce dall’esonero e dalla risoluzione di contratto con la Roma. La situazione non è migliorata con il cambio di panchina. Gli inglesi non sono mai riusciti a risalire la classifica, stazionando nelle ultime posizioni fin dalle prime giornate.

Juric e l’obiettivo del club

Ivan Juric è stato chiaro con i media inglesi: “L’obiettivo è non essere la peggior squadra nella storia della Premier League“. Attualmente, il poco lusinghiero record appartiene al Derby County. Il club inglese chiuse la stagione 2007/2008 con 11 punti in 38 partite.

I 9 punti raccolti dal Southampton gettano ombra sul futuro della squadra. I Saints hanno a disposizione 9 partite per ottenere almeno 3 punti. Il club biancorosso dovrà affrontare squadre come l’Aston Villa, il Manchester City e l’Arsenal. L’incubo di Juric e del suo Southampton rischia di diventare realtà.

La stagione di Juric

La stagione 2024/2025 di Ivan Juric non si può definire memorabile. Lo scorso agosto, dopo 122 partite, l’allenatore croato ha deciso di abbandonare il Torino per sposare il progetto della Roma. In 12 gare sulla panchina giallorossa, l’ex Verona ha raccolto 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ricevendo l’esonero dal club capitolino. Chiusa la parentesi romana, Juric ha accettato l’offerta del Southampton. Una stagione che l’allenatore spera di concludere in fretta per scrivere una nuova (e più felice) pagina della propria carriera.