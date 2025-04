Nonostante ci sia ancora il contratto i granata non faranno il ritiro a Pinzolo a causa dell’indisponibilità dell’impianto

La stagione sta piano piano arrivando al termine e le squadre stanno iniziando a pensare alla prossima stagione, programmando anche i vari ritiri estivi. Anche il Toro sta pensando alla prossima stagione e alla programmazione estiva per cercare di fare il salto di qualità dopo la prima stagione di Vanoli di transizione. C’è però un cambiamento nel programma estivo del Toro. Infatti a differenza degli anni scorsi i granata non andranno a fare il ritiro estivo a Pinzolo. Nonostante infatti ci sia ancora il contratto la struttura sarà indisponibile a causa di alcuni lavori che dovranno essere fatti agli spogliatoi. La società granata sta quindi cercando una località in Alto Adige dove mandare giocatori e allenatore per l’estate.