Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla strigliata di D’Aversa al ricordo degli invincibili

Tuttosport

D’Aversa avverte il Toro basta partite come a Udine

Il tecnico ha già cominciato a lavorare sulla testa dei giocatori. Pretende determinazione e sarà un martello fino a venerdì, quando arriverà il Sassuolo.

Tutti in piedi ad applaudire passa il Grande Torino

La tragedia di Superga 77 anni fa. Gli invincibili rappresenteranno sempre un simbolo anche di speranza. Alle 17.03 la Messa sul colle.

La Stampa

C’è solo il Grande Torino

Il 4 maggio 1949 la tragedia di Superga in cui morirono 31 passeggeri del trimotorel-Elce almeno per oggi stop alle contestazioni. Il popolo granata si riunisce nel ricordo degli invincibili.

La Gazzetta dello Sport

Emozioni e storia L’omaggio granata al Grande Torino

A 77 anni dalla tragedia di Superga, oggi si celebra il mito degli invincibili sulla collina e in città.