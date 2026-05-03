Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani: focus sulla disfatta dei granata per 2-0 sul campo dell’Udinese

Tuttosport

Il Toro perde senza giocare: Brutto segno

Prova penosa: altro che mostrare voglia e personalità per onorare la memoria del Grande Torino! L’Udinese vince senza fatica con un gol per tempo: Ehizibue e Kristensen. Una sola punta “vera”, Simeone. E soltanto un tiro in porta: all’inizio.

C’è Cairo, contestato dai tifosi

Dopo aver saltato la trasferta di Cremona, il patron granata torna a seguire la squadra lontano da casa. Non si sarà divertito il presidente guardando la partita e neppure ascoltando i cori provenienti dal settore ospiti dove i tifosi hanno intonato cori contro di lui, invitandolo a più riprese a vendere la società.

D0’Aversa: “Spirito sbagliato. Mi sono arrabbiato”

Il tecnico non cerca alibi: “Non si è perso per le assenze”. E poi: “Non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. L’Udinese avrebbe ribaltato il risultato anche se fossimo passati in vantaggio noi”. L’autocritica: “Il primo responsabile sono io. Serviva più determinazione. Non si possono subire 2 gol così. Dopo 45ì mi sono fatto sentire, ma…”.

Dall’Inter al Friuli, nuove disattenzioni sulle palle inattive

Non sono quegli errori ripetuti ai tempi di Baroni: nel giro di una settimana 2 reti prese da calcio d’angolo. Prati: “È mancata l’attenzione. Sì, i loro gol ci hanno tagliato le gambe”.

Obrador mai così male. Paleari, uscita a vuoto

Solo Njie (entrato nel finale) si merita la sufficienza”. I due gol dei friulani vedo terzino e portiere responsabili, ma non da soli.

“È nostro desiderio avere lo stesso equipaggio…”

29 aprile 1949: Il Torino scrive alla compagnia Ali in vista del viaggio a Lisbona. Elogi per la trasferta appena compiuta a Bari e una richiesta.

La Stampa

Piccolo Torino

D’Aversa aveva chiesto una prova d’orgoglio in vista delle celebrazioni dell’anniversario di Superga. I granata però non sono mai stati in partita con l’Udinese, piegati dai gol di Ehizibue e Kristensen.

“Non siamo riusciti a reagire” Il Toro a Udine fa mea culpa

Granata di nuovo sotto di due reti, come contro l’Inter. Ma in Friuli niente impresa. Prati: “Il secondo gol stavolta ci ha tagliato le gambe, siamo molto dispiaciuti”.

La Gazzetta dello Sport

Udinese in volo: il Torino si ferma

Decidono Ehizibue e kristensen, granata spenti. Zaniolo fa la differenza, bianconeri più aggressivi. Il Toro comincia bene, ma è poco reattivo dopo i gol.

D’Aversa è arrabbiato: “Poca determinazione. Io il primo colpevole”

“L’1-0 lo abbiamo preso subito dopo un fallo laterale. Poi, nella ripresa, abbiamo sbagliato tutto…”