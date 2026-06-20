Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla trattativa per Obrador agli esuberi dei granata

Tuttosport

Intrigo Marinakis ma Cairo blocca Njie

Due club della galassia creata dall’imprenditore greco volevano lo svedese: il Nottingham lo avrebbe girato al rio Ave. Respinti.

Toro-Obrador, non è finita il Benfica lo vende, Rafa “tifa” granata

La società portoghese è intenzionata a puntare su Dahl e Neto per il ruolo di terzino sinistro. Petrachi in contatto co l’agente dello spagnolo per abbassare il prezzo o rinnovare il prestito. Nuovi sondaggi anche per Martin, in alternativa. Vuole lasciare il Genoa, costa soltanto 3 milioni ed è favorito dal decreto crescita. Ma c’è anche il Venezia.

La Stampa

Toro, il prezzo dei flop Aboukhlal, Anjorin, Israel e Ilic in vendita

Sul mercato i giocatori che hanno deluso le aspettative Petrachi prova a recuperare soldi e liberare spazi ai nuovi.

La Gazzetta dello Sport

Cholito già al lavoro è più d un bomber per il Toro di Abate

In palestra anche in vacanza per farsi trovare pronto con il suo esempio sarà un riferimento nel gruppo.