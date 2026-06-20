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Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla trattativa per Obrador agli esuberi dei granata

Tuttosport

Intrigo Marinakis ma Cairo blocca Njie

Due club della galassia creata dall’imprenditore greco volevano lo svedese: il Nottingham lo avrebbe girato al rio Ave. Respinti.

Toro-Obrador, non è finita il Benfica lo vende, Rafa “tifa” granata

La società portoghese è intenzionata a puntare su Dahl e Neto per il ruolo di terzino sinistro. Petrachi in contatto co l’agente dello spagnolo per abbassare il prezzo o rinnovare il prestito. Nuovi sondaggi anche per Martin, in alternativa. Vuole lasciare il Genoa, costa soltanto 3 milioni ed è favorito dal decreto crescita. Ma c’è anche il Venezia.

La Stampa

Toro, il prezzo dei flop Aboukhlal, Anjorin, Israel e Ilic in vendita

Sul mercato i giocatori che hanno deluso le aspettative Petrachi prova a recuperare soldi e liberare spazi ai nuovi.

La Gazzetta dello Sport

Cholito già al lavoro è più d un bomber per il Toro di Abate

In palestra anche in vacanza per farsi trovare pronto con il suo esempio sarà un riferimento nel gruppo.

Rafel Obrador of Torino FC eyes the ball during the Serie A football match between Torino FC and US Sassuolo.
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ultimo aggiornamento: 20-06-2026

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