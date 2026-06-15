Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla situazione sullo stadio al mercato

Tuttosport

Stadio, il Comune detta i tempi “Cairo rispondi il prima possibile”

L’assessore Carretta: “Il Torino ci ha promesso una proposta di partenariato, abbiamo scritto alla società granata di depositarla a breve”. A settembre, si spera

Esposito, sarà asta e ora il Toro riflette

L’attaccante del Cagliari è seguito anche dal Como: per comprarlo serviranno almeno 15 milioni

Da Aboukhlal ad Anjorin: quanti casi per Abate

L’esterno e il centrocampista sono stati fermati dagli infortuni, ma c’è anche l’incognita Kulenovic

Gazzetta dello Sport

“Toro all’attacco” De Biasi racconta Abate: “Da giocatore serio a tecnico coraggioso”.

Gianni guidò il nuovo allenatore granata nel 2008-09. “Era esplosivo e determinato, gioca un calcio di spinta”

La Stampa

“Spero di rendere orgoglioso il Toro” Adams inizia bene

L’attaccante subito protagonista con la Scozia al Mondiale, poi il messaggio d’amore:” Sento il supporto dei tifosi granata”