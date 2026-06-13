Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla vendita del club alle parole da capitano di Vlasic

Tuttosport

Toro, 210 milioni e si può fare

Secondo indiscrezioni, è la cifra che il presidente punta a incassare: deriva dalla sua valutazione del club (intorno ai 250 milioni senza lo stadio), detratti i debiti finanziari. I potenziali investitori ragionano su cifre inferiori di almeno 60 milioni.

La Stampa

Dal blitz di Malagà al Filadelfia, Abate subito in missione per varare il progetto granata

“Sono molto orgoglioso di essere ancora qui con voi, tifosi granata e ringrazio la Juver Stabia, la porterò sempre con me”.

“Voglio fare qualcosa di grande con il Toro” Alta fedeltà Vlasic

Il croato lancia messaggi al club: “Abbiamo obiettivi in comune” I Mondiali, però, possono cambiare il futuro del dieci granata.

La Gazzetta dello Sport

E’ svolta giovane il futuro inizia da un ex granata

Ha 39 anni, ha firmato un biennale gioco d’attacco col 3-5-2 come sistema di base e le varianti del 3-4-2-1 e del 3-4-1-2.