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Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalle prime parole in granata di Mascardi alla situazione di Perri

Tuttosport

Trafford può sbloccare Perri

Il Leeds ha accettato la proposta di prestito con diritto per il brasiliano: se la trattativa con il City andrà in porto, l’affare col Toro potrà sbloccarsi.

“Non temo un altro portiere”

”Darò il 100% per farmi trovare pronto. Niente prestito: meglio allenarsi con giocatori di serie A”.

Il percorso a ostacoli non preoccupa Njie

Lo svedese, destinato a un ruolo da riserva, è convinto di potersi ritagliare spazi importanti.

La Stampa

Si sblocca Perri: il Toro ha il portiere

Il Leeds pronto a ingaggiare Trafford dal City e così andrà in prestito ai granata.

”Toro, sogno il debutto in A e vorrei incontrare Buffon”

Il nuovo portiere di riserva dei granata tra progetti, obiettivi e modelli “Qui per migliorare. Raya mi ispira, ma sono di Carrara come Gigi.

La Gazzetta dello Sport

Mascardi già in volo “Club grandioso si respira la storia”

Il giovane portiere è arrivato dallo Spezia: “Sin da piccolo lavoro per essere qui: sarò pronto”.

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ultimo aggiornamento: 24-07-2026

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