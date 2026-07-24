Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalle prime parole in granata di Mascardi alla situazione di Perri
Tuttosport
Trafford può sbloccare Perri
Il Leeds ha accettato la proposta di prestito con diritto per il brasiliano: se la trattativa con il City andrà in porto, l’affare col Toro potrà sbloccarsi.
“Non temo un altro portiere”
”Darò il 100% per farmi trovare pronto. Niente prestito: meglio allenarsi con giocatori di serie A”.
Il percorso a ostacoli non preoccupa Njie
Lo svedese, destinato a un ruolo da riserva, è convinto di potersi ritagliare spazi importanti.
La Stampa
Si sblocca Perri: il Toro ha il portiere
Il Leeds pronto a ingaggiare Trafford dal City e così andrà in prestito ai granata.
”Toro, sogno il debutto in A e vorrei incontrare Buffon”
Il nuovo portiere di riserva dei granata tra progetti, obiettivi e modelli “Qui per migliorare. Raya mi ispira, ma sono di Carrara come Gigi.
La Gazzetta dello Sport
Mascardi già in volo “Club grandioso si respira la storia”
Il giovane portiere è arrivato dallo Spezia: “Sin da piccolo lavoro per essere qui: sarò pronto”.