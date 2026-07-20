Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal ritorno della Maratona alle parole di Ismajli
Tuttosport
“Abate è come italiano ha qualità non comuni”
Ismajli: “Che bravo Cacciamani, è pronto per la Serie A. Il contratto? Del rinnovo parleremo a fine stagione, ma la società ha un’opzione”.
Toro, nell’emergenza a brillare è Luongo
Con Ilkhan e Anjorin out, il tecnico lancia il primavera.
Giorgini per la difesa Abate va in pressing
L’allenatore vorrebbe il giocatore che ha apprezzato nella Juve Stabia: la clausola è solo di 1,2 milioni di Euro.
“Torniamo ma contestiamo”
All’incontro al Filadelfia gli ultras annunciano il ritorno in Maratona.
La Stampa
Ismajli, missione Toro “Prendere meno gol e riconquistare il tifo”
L’albanese e il lavoro di Abate per costruire una nuova difesa la curva Maratona termina lo sciopero: tornerà allo stadio.
La Gazzetta dello Sport
“Abate incredibile spinge oltre i limiti fidatevi di noi”
Il difensore: “Sarà un calcio nuovo ma saremo pronti c’è grande entusiasmo, nascerà qualcosa di bello”.
20 aprile???🤔