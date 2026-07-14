Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla situazione di Lucas Perri alla centralità del Cholito

Tuttosport

Toro-Leeds: si va avanti per Perri non c’è l’intesa

Petrachi continua a lavorare per consegnare ad Abate il nuovo titolare tra i pali. Oltre al brasiliano, sono sempre seguiti Gill del San Lorenzo e Livakovic del Fenerbache, ma anche in questincasi le trattative appaiono complicate. La società inglese ha aperto alla cessione del portiere, ma non ha ancora abbassato le pretese: previsti nuovi contatti tra le parti.

Prima le cessioni e Ilic blocca Jakic

A centrocampo volti nuovi solo se qualcuno andrà via.

La Stampa

Un Toro più giovane e italiano l’eccezione i porta con Perri

Accordo con il brasiliano, ma il Leeds lo cede solo quando trova il sostituto.

Il Toro è a Pinzolo si apre lo spiraglio per avere tutti i tifosi

I tifosi granata entrano al Filadelfia per l’allenamento di domenica.

La Gazzetta dello Sport

Trascinatore e guida per i giovani nel Toro il Cholito è in prima fila

Giovanni subito in testa al gruppo in ritiro. E’ ripartito con grande entusiasmo: Abate gli chiede gol e carisma.