Ecco le notizie sul Toro pubblicate dai principali quotidiani sportivi: dalla solidità di Coco in difesa alla situazione portieri
La Gazzetta dello Sport
Fiato e muscoli, il Toro di Abate riparte da Saul
Il difensore è stato l’uomo più utilizzato la scorsa stagione. Il nuovo tecnico punta sulla sua solidità.
Tuttosport
Gill: si tratta “Toro, costa 8,7 milioni”
La cifra richiesta dagli argentini è quella della clausola rescissoria del portiere: 10 milioni di dollari.
Sì, Mascardi è sempre più vicino
Ancora da discutere la percentuale di rivendita a favore della società ligure.
Via pure Kulenovic, si punta su Pellegri
Pietro sta recuperando dopo la rottura del crociato a gennaio, tornerà a giocare a settembre.
La Stampa
Tutti vogliono Gill, 6 milioni non bastano, il Toro è avvisato
Il numero uno paraguaiano del San Lorenzo conteso in Europa. Scatta l’asta internazionale, serve un rilancio del club granata.