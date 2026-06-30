Ecco i titolo del principali quotidiani sul Torino: dal nuovo ruolo di Casadei alla voglia di Toro di Ravaglia

La Gazzetta dello Sport

Progetto Casadei, la mossa di Abate, avanza l’azzurro per lanciare il Toro

Il tecnico vuole sfruttare le sue abilità in zona gol e pensa di affiancarlo sulla trequarti a fianco di Vlasic

Tuttosport

“Basta, voglio il Toro” Ravaglia, braccio di ferro con il Bologna

Il portiere ha parlato col dt rossoblù Sartori e gli ha chiesto di essere ceduto: non è più disposto a fare la riserva di Skorupski e ha un accordo con i granata.

Zapata, i record dietro al rinnovo

Duvan ha confessato di volersi allungare la carriera. Quella sfida con Dybala, Lautaro e Berardi

Sorpresa, lo Spartak torna su Ilic

Il serbo era già fuori dai piani granata e il club di Mosca lo aveva già trattato nel 2025

La Stampa

Toro, prima la difesa, occasione Okoli, tra i saldi del Leicester

Il club inglese è sceso in C, l’italiano costa meno di 10 milioni. Coco potrebbe tornare nella Liga: sondaggio Espanyol