Ecco i titolo del principali quotidiani sul Torino: dal nuovo ruolo di Casadei alla voglia di Toro di Ravaglia
La Gazzetta dello Sport
Progetto Casadei, la mossa di Abate, avanza l’azzurro per lanciare il Toro
Il tecnico vuole sfruttare le sue abilità in zona gol e pensa di affiancarlo sulla trequarti a fianco di Vlasic
Tuttosport
“Basta, voglio il Toro” Ravaglia, braccio di ferro con il Bologna
Il portiere ha parlato col dt rossoblù Sartori e gli ha chiesto di essere ceduto: non è più disposto a fare la riserva di Skorupski e ha un accordo con i granata.
Zapata, i record dietro al rinnovo
Duvan ha confessato di volersi allungare la carriera. Quella sfida con Dybala, Lautaro e Berardi
Sorpresa, lo Spartak torna su Ilic
Il serbo era già fuori dai piani granata e il club di Mosca lo aveva già trattato nel 2025
La Stampa
Toro, prima la difesa, occasione Okoli, tra i saldi del Leicester
Il club inglese è sceso in C, l’italiano costa meno di 10 milioni. Coco potrebbe tornare nella Liga: sondaggio Espanyol