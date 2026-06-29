Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: inizia il calciomercato, i granata preparano i rinnovi
Tuttosport
Abate: “Nikola, sei al centro del progetto”. Vlasic: “Io, felice per la Croazia e il Toro”
La telefonata e i messaggi del tecnico al trequartista tra elogi, incitamenti e promesse. L’empatia è subito scattata: dal Mondiale al futuro insieme in granata
Adams adesso c’è il mercato
Il Ché dovrà smaltire la delusione ma anche pensare al futuro: può andare via e tornare in premier
Difesa Toro. Proposto Acerbi
L’esperto centrale lascia l’Inter a parametro zero: spera di essere ancora protagonista in Serie A
La Stampa
Cercasi mediano. Il Toro vuole Bernal e tratta Sima Suso
I granata non mollano la presa per l’uruguayano del Fluminense. In alternativa c’è il 21enne tedesco-gambiano del Dusseldorf
Un gol per la Croazia e il rinnovo con il Torino. Doppia firma Vlasic
Il fantasista decide la vittoria qualificazione e rilancia
La Gazzetta dello Sport
Alta fedeltà Vlasic
Patto per il Toto. Il fantasista resta, sarà il faro di Abate