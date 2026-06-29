Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: inizia il calciomercato, i granata preparano i rinnovi

Tuttosport

Abate: “Nikola, sei al centro del progetto”. Vlasic: “Io, felice per la Croazia e il Toro”

La telefonata e i messaggi del tecnico al trequartista tra elogi, incitamenti e promesse. L’empatia è subito scattata: dal Mondiale al futuro insieme in granata

Adams adesso c’è il mercato

Il Ché dovrà smaltire la delusione ma anche pensare al futuro: può andare via e tornare in premier

Difesa Toro. Proposto Acerbi

L’esperto centrale lascia l’Inter a parametro zero: spera di essere ancora protagonista in Serie A

La Stampa

Cercasi mediano. Il Toro vuole Bernal e tratta Sima Suso

I granata non mollano la presa per l’uruguayano del Fluminense. In alternativa c’è il 21enne tedesco-gambiano del Dusseldorf

Un gol per la Croazia e il rinnovo con il Torino. Doppia firma Vlasic

Il fantasista decide la vittoria qualificazione e rilancia

La Gazzetta dello Sport

Alta fedeltà Vlasic

Patto per il Toto. Il fantasista resta, sarà il faro di Abate