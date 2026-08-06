Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi sul Torino: Kulenovic continua a segnare, Cacciamani non è in vendita

La Gazzetta dello Sport

E’ Festa al Filadelfia

Il nuovo Toro piace, tre reti e applausi da cinquemila tifosi

Tuttosport

Toro, Kulenovic fa il Cholito

Il croato segna una doppietta al Vado: nel precampionato è a 7 gol. A segno anche Gabellini. Abate soddisfatto: si sono visti passi avanti

Cairo contestato, striscione e cori

La maratona gli ha di nuovo chiesto di cedere il club. Poi l’altro invito: a non vendere Cacciamani

Doppio assalto a Cacciamani e Njie, doppio no del Toro

I due giovani talenti formalmente non sono in vendita, ma hanno mercato. Gineitis più sacrificabile

La Stampa

Filadelfia di passione

Oltre tremila tifosi approfittano delle porte aperte per assistere all’amichevole del Torino contro il Vado. Entusiasmo per la squadra che vince 3-1 davanti al presidente Cairo che viene contestato