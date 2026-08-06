Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi sul Torino: Kulenovic continua a segnare, Cacciamani non è in vendita
La Gazzetta dello Sport
E’ Festa al Filadelfia
Il nuovo Toro piace, tre reti e applausi da cinquemila tifosi
Tuttosport
Toro, Kulenovic fa il Cholito
Il croato segna una doppietta al Vado: nel precampionato è a 7 gol. A segno anche Gabellini. Abate soddisfatto: si sono visti passi avanti
Cairo contestato, striscione e cori
La maratona gli ha di nuovo chiesto di cedere il club. Poi l’altro invito: a non vendere Cacciamani
Doppio assalto a Cacciamani e Njie, doppio no del Toro
I due giovani talenti formalmente non sono in vendita, ma hanno mercato. Gineitis più sacrificabile
La Stampa
Filadelfia di passione
Oltre tremila tifosi approfittano delle porte aperte per assistere all’amichevole del Torino contro il Vado. Entusiasmo per la squadra che vince 3-1 davanti al presidente Cairo che viene contestato