Ecco i titoli del principali quotidiano sportivi sul Torino: Roma su Cacciamani, Fitz-Jim pronto a prendersi il centrocampo
La Gazzetta dello Sport
Prove di nuovo Toro
Abate a Burnley con Vlasic. Comert e Comuzzo pronti
Tuttosport
Allarme: Roma su Cacciamani e il Toro tratta Fortini con la Fiorentina
Tifosi granata in fibrillazione: Temono che Cairo sacrifichi l’esterno lanciato da Abate, ora valuatato 15 milioni. Offerti 5 milioni al club viola per il terzino
Fitz-Jim sfida già Ilkhan
Ha visto Abate, è stato al Fila. Ma la partita dell’Ajax in Conference ha fatto slittare l’annuncio
Toro, altri contatti per Koutsoupias
Il greco è reduce da una stagione d’oro con il Frosinone ed è in scadenza nel 2027: può partire