Ecco i titoli del principali quotidiano sportivi sul Torino: Roma su Cacciamani, Fitz-Jim pronto a prendersi il centrocampo

La Gazzetta dello Sport

Prove di nuovo Toro

Abate a Burnley con Vlasic. Comert e Comuzzo pronti

Tuttosport

Allarme: Roma su Cacciamani e il Toro tratta Fortini con la Fiorentina

Tifosi granata in fibrillazione: Temono che Cairo sacrifichi l’esterno lanciato da Abate, ora valuatato 15 milioni. Offerti 5 milioni al club viola per il terzino

Fitz-Jim sfida già Ilkhan

Ha visto Abate, è stato al Fila. Ma la partita dell’Ajax in Conference ha fatto slittare l’annuncio

Toro, altri contatti per Koutsoupias

Il greco è reduce da una stagione d’oro con il Frosinone ed è in scadenza nel 2027: può partire