Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi sul Torino: granata attivi sul mercato, occhi fu Fitz-Jim, oggi visite per Comuzzo

La Gazzetta dello Sport

Fattore Vlasic

Nikola ha riacceso i motori, il Toro nasce attorno a lui

Tuttosport

Il Torino non si ferma: in arrivo anche Perri e Fitz-Jim

Il sudamericano è pronto a raggiungere Abate: Trafford sta per firmare con il Leeds. Trattativa molto avanzata con l’Ajax per il centrocampista

Biraghi, ora può restare, ma se arriva un’offerta

L’elevato ingaggio (1,7 milioni) complica la cessione, il difensore ha ancora un’anno di contratto al Toro

Comuzzo è pronto: “Nuova esperienza”

Il centrale arriva dalla Fiorentina con prestito con diritto di riscatto

La Stampa

Abate parte da Vlasic:”Punto di riferimento, è decisivo per il Toro”

I granata tornano ad allenarsi in città dopo il ritiro a Pinzolo e il croato rientra in gruppo dopo un Mondiale di alto livello

Toro, c’è Fitz-Jim dall’Ajax

Bruciato il Porto: il centrocampista olandese arriva a titolo definitivo