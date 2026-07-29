Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi sul Torino: granata attivi sul mercato, occhi fu Fitz-Jim, oggi visite per Comuzzo
La Gazzetta dello Sport
Fattore Vlasic
Nikola ha riacceso i motori, il Toro nasce attorno a lui
Tuttosport
Il Torino non si ferma: in arrivo anche Perri e Fitz-Jim
Il sudamericano è pronto a raggiungere Abate: Trafford sta per firmare con il Leeds. Trattativa molto avanzata con l’Ajax per il centrocampista
Biraghi, ora può restare, ma se arriva un’offerta
L’elevato ingaggio (1,7 milioni) complica la cessione, il difensore ha ancora un’anno di contratto al Toro
Comuzzo è pronto: “Nuova esperienza”
Il centrale arriva dalla Fiorentina con prestito con diritto di riscatto
La Stampa
Abate parte da Vlasic:”Punto di riferimento, è decisivo per il Toro”
I granata tornano ad allenarsi in città dopo il ritiro a Pinzolo e il croato rientra in gruppo dopo un Mondiale di alto livello
Toro, c’è Fitz-Jim dall’Ajax
Bruciato il Porto: il centrocampista olandese arriva a titolo definitivo