Ecco i titoli dei principiali quotidiani sportivi sul Torino: dal ko con il Cittadella al mercato, con i granata che seguono Jakic

La Gazzetta dello Sport

“C’è un’energia diversa, è un Toro pieno di idee, nascerà qualcosa di bello”

L’ argentino traccia il bilancio di fine ritiro: “Il calcio di Abate è sempre propositivo. Costruiremo una nuova identità, mi hanno colpito Luongo e Kulenovic”

Tuttosport

Poche idee, zero gol, Toro ko col Cittadella e contestato

Granata imballati per il lavoro di queste settimane. I veneti vincono con un rigore di Bunino nel recupero. I tifosi si arrabbiano, fischiano e urlano: “Sveglia”

River? No solo Toro

“Non era il momento di andare in Argentina. Il ritorno dei tifosi ci può dare una spinta in più”

Jakic vuole cambiare, Toro pronto a muoversi

Il centrocampista dell’Augusta ha avvisato il suo club delle proprie intenzioni. Costa 5 milioni. Petrachi osserva gli sviluppi e riflette

La Stampa

“Il Toro ha una nuova identità, Abate martella come Conte”

L’attaccante argentino e il progetto granata: “La strada è quella giusta. Tornerò in patria prima o poi, ma sono rimasto qui per aiutare il gruppo”