Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi sul Torino: Aboukhlal vuole confermarsi al Toro, per la porta nuovi contatti per Livakovic
Tuttosport
Abate: sudore e sacrificio
Il metodo del nuovo allenatore del Toro prevede lavoro duro e 16 chilometri al giorno di corsa. Kulenovic stupito: “Mai vista una cosa così”
Aboukhlal, missione conferma
Il marocchino sta cercando di convincere il tecnico a farlo restare. L’alternativa è Ehizibue
Livakovic, scatto Toro! Incontro con l’agente
Mossa di Petrachi per battere la concorrenza della Dinamo Zagabria sul portiere della nazionale croata
La Stampa
Toro, ritorno in fiamma per Livakovic
Trattativa avviata per il portiere croato, alle 17.30 i granata giocano il secondo test a Pinzolo