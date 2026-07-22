Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi sul Torino: Aboukhlal vuole confermarsi al Toro, per la porta nuovi contatti per Livakovic

Tuttosport

Abate: sudore e sacrificio
Il metodo del nuovo allenatore del Toro prevede lavoro duro e 16 chilometri al giorno di corsa. Kulenovic stupito: “Mai vista una cosa così”

Aboukhlal, missione conferma
Il marocchino sta cercando di convincere il tecnico a farlo restare. L’alternativa è Ehizibue

Livakovic, scatto Toro! Incontro con l’agente
Mossa di Petrachi per battere la concorrenza della Dinamo Zagabria sul portiere della nazionale croata

La Stampa

Toro, ritorno in fiamma per Livakovic
Trattativa avviata per il portiere croato, alle 17.30 i granata giocano il secondo test a Pinzolo

TAG:
home

ultimo aggiornamento: 22-07-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi

La rassegna stampa di oggi, martedì 21 luglio 2026