Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla chiusura di Mascardi alla ricerca del portiere titolare
Tuttosport
Ecco Mascardi, ma non basta
Accordo trovato con lo Spezia per il portiere che farà la riserva manca ancora il titolare: avanza Perri, nuovi contatti con Ramsdale.
Amichevoli vietate ai tifosi il Toro si muove
La sconcertante decisione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza è legata ai fatti del derby e vale per i 3 test in Val Rendena. Toro al lavoro col prefetto per sbloccare la situazione.
Abate attende almeno 7 giocatori la squadra è ancora in alto mare
La difesa è quasi tutta da costruire e mancano gli esterni.
La Stampa
Vandali contro gli Invincibili deturpata la piazza del Toro
A San Mauro Torinese rubati due riproduzioni degli scudetti vinti dai granata L’installazione è stata appena inaugurata. Il club di tifosi: “Continueremo a ricordare”.
La Gazzetta dello sport
Palleggio, pressing e strappi in mezzo Abate va di corsa
Il tecnico martella nei primi giorni di preparazione: alta intensità, tanta tattica e il sistema preferito 3-4-2-1.