Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla chiusura di Mascardi alla ricerca del portiere titolare

Tuttosport

Ecco Mascardi, ma non basta

Accordo trovato con lo Spezia per il portiere che farà la riserva manca ancora il titolare: avanza Perri, nuovi contatti con Ramsdale.

Amichevoli vietate ai tifosi il Toro si muove

La sconcertante decisione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza è legata ai fatti del derby e vale per i 3 test in Val Rendena. Toro al lavoro col prefetto per sbloccare la situazione.

Abate attende almeno 7 giocatori la squadra è ancora in alto mare

La difesa è quasi tutta da costruire e mancano gli esterni.

La Stampa

Vandali contro gli Invincibili deturpata la piazza del Toro

A San Mauro Torinese rubati due riproduzioni degli scudetti vinti dai granata L’installazione è stata appena inaugurata. Il club di tifosi: “Continueremo a ricordare”.

La Gazzetta dello sport

Palleggio, pressing e strappi in mezzo Abate va di corsa

Il tecnico martella nei primi giorni di preparazione: alta intensità, tanta tattica e il sistema preferito 3-4-2-1.