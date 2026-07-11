Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalle parole in conferenza di Abate alla situazione portiere

Tuttosport

“Toro coraggioso nulla mi spaventa e apro il Fila ai tifosi”

Prima conferenza stampa per il nuovo tecnico (il 19° di Cairo), a sorpresa senza il presidente. “Però io non ho paura di bruciarmi”.

“Un portiere e 2 difensori in 7-10 giorni”

Petrachi promette rinforzi e illustra i piani sul mercato. “Non mi accontento, gli acquisti saranno prime scelte. Ripartiamo da Zapata, Vlasic e Simeone”.

Toro, per Gill è dura summit per Perri variabile Livakovic

Petrachi cerca l’intesa col Leeds per il brasiliano, ma spera anche nel si del Fenerbache per il croato.

Mascardi, si va avanti con il brivido

L’Atalanta si è inserita nella corsa al portiere. Nel Toro farebbe il vice titolare.

La Stampa

Toro al via: da Simeone a Cacciamani big e osservati speciali per ripartire

Inizia ufficialmente la stagione granata: Biraghi il primo a presentarsi allo stadio Filadelfia, ore 7:53 Zapata è al lavoro già da una settimana. Domani allenamento a porte aperte, poi partenza per Pinzolo.

Abate, orgoglio e fiducia “Voglio solo gente motivata che veda il Toro come il Real”

Il tecnico si presenta: “Facile accettare il club granata, qui si respira storia”.

La Gazzetta dello Sport

“Cuore e coraggio il mio Toro brucerà di valori e passione”

Il tecnico si presenta: “Questa è una piazza enorme, voglio gente che pensi che qui siamo al Real Madrid.