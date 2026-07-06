Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’arrivo di Oristanio, inizia la sua avventura in granata
Tuttosport
Gill chiama il Toro: “Grande club”
Il portiere apre al trasferimento in granata: “Perché no? Torino è anche una bella città. Con il San Lorenzo valuteremo le offerte e decideremo
Oristanio arriva in città. Poi le visite
Il trequartista aveva terminato in anticipo lo scorso campionato per un problema al ginocchio
La Stampa
Oristanio al Toro, giorno uno. E’ il primo acquisto granata
Il trequartista, già inseguito l’anno scorso, si sottoporrà oggi alle visite mediche. Arriva in prestito dal Parma con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro
La Gazzetta dello Sport
Toro ecco i giovani
Non solo Cacciamani. Abate studia i talenti granata