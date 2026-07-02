Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, Petrachi studia un portiere del Mondiale

Tuttosport

Toro: rischio Obrador, idea Gil

Braccio di ferro sui soldi tra granata e Benfica: e per l’esterno c’è anche il Besiktas di Italiano. Portier: Petrachi tenta il colpo con il paraguayano

Il Celtic su Gineitis. Può partire

Il lituano non è incedibile, l’agente aveva spiegato: “Se arrivasse un’offerta, la valuteremo”

Aboukhlal, via ai test per il ginocchio

L’esterno è tornato al Filadelfia: lavoro specifico e controllo dopo l’operazione

La Sampa

Toro, tentazione Gil

Petrachi studia un’offerta per il portiere rivelazione del Paraguay. In lizza con Falcone e Ravaglia, piiace anche al Valencia e in Turchia

Zapata è già al Fila, il capitano vuole presentarsi in forma

L’attaccante insieme ad altri cinque granata ha ridotto le vacanze, programmi specifici per il colombiano, Aboukhlal e il rientro di Pellegri

La Gazzetta dello Sport

Pedersen va a tutta

Un Mondiale super e con Abate sarà la freccia del Toro