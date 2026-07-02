Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, Petrachi studia un portiere del Mondiale
Tuttosport
Toro: rischio Obrador, idea Gil
Braccio di ferro sui soldi tra granata e Benfica: e per l’esterno c’è anche il Besiktas di Italiano. Portier: Petrachi tenta il colpo con il paraguayano
Il Celtic su Gineitis. Può partire
Il lituano non è incedibile, l’agente aveva spiegato: “Se arrivasse un’offerta, la valuteremo”
Aboukhlal, via ai test per il ginocchio
L’esterno è tornato al Filadelfia: lavoro specifico e controllo dopo l’operazione
La Sampa
Toro, tentazione Gil
Petrachi studia un’offerta per il portiere rivelazione del Paraguay. In lizza con Falcone e Ravaglia, piiace anche al Valencia e in Turchia
Zapata è già al Fila, il capitano vuole presentarsi in forma
L’attaccante insieme ad altri cinque granata ha ridotto le vacanze, programmi specifici per il colombiano, Aboukhlal e il rientro di Pellegri
La Gazzetta dello Sport
Pedersen va a tutta
Un Mondiale super e con Abate sarà la freccia del Toro