Ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino: dall’entusiasmo di Abate al mercato
Gazzetta dello Sport
“Abate è pronto”
Camolese sicuro: “Al Toro porterà tanto entusiasmo”
L’ex allenatore ha allenato Ignazio nel 2009 in granata: “È diventato un tecnico che vuole incidere sulle gare”
Tuttosport
Ravaglia vota Toro, però il Bologna tratta col Watford
La società inglese, di proprietà dei Pozzo e con Dionisi in panchina può spendere, ma dal 2022 è in B
Delusione Bernal: è vicino al Betis
Il talento uruguaiano era finito nel mirino di Petrachi
L’Anderlecht su Njie:”15 milioni o resta“
Cairo crede nelle qualità dell’attaccante esterno, non vuole cederlo e detta le condizioni al club belga
La Stampa
L’Anderlecht su Njie, offerti 9 milioni, al Toro non bastano
In attacco le uniche certezze di Abate sono Simeone e Zapata. Anche per Adams il futuro è da scrivere: piace in Inghilterra