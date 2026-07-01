Ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino: dall’entusiasmo di Abate al mercato

Gazzetta dello Sport

“Abate è pronto”

Camolese sicuro: “Al Toro porterà tanto entusiasmo”

L’ex allenatore ha allenato Ignazio nel 2009 in granata: “È diventato un tecnico che vuole incidere sulle gare”

Tuttosport

Ravaglia vota Toro, però il Bologna tratta col Watford

La società inglese, di proprietà dei Pozzo e con Dionisi in panchina può spendere, ma dal 2022 è in B

Delusione Bernal: è vicino al Betis

Il talento uruguaiano era finito nel mirino di Petrachi

L’Anderlecht su Njie:”15 milioni o resta“

Cairo crede nelle qualità dell’attaccante esterno, non vuole cederlo e detta le condizioni al club belga

La Stampa

L’Anderlecht su Njie, offerti 9 milioni, al Toro non bastano

In attacco le uniche certezze di Abate sono Simeone e Zapata. Anche per Adams il futuro è da scrivere: piace in Inghilterra