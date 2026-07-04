Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal duello di mercato con il Monza al futuro di Gineitis
Tuttosport
Okoli-Ebosse: l’assalto il Toro sfida anche Juric
L’ex centrale dell’Atalanta vuole lasciare il Leicester, retrocesso nella Serie C inglese: il Toro lo chiede in prestito con diritto. C’è anche il Monza.
Mascardi con la spinta di Albertosi
L’ex campione: “Ha qualità a gli auguro di avere successo, anche io crebbi nel club ligure”.
La Stampa
Il Celtic su Gineitis 15 milioni al Torino da investire per Gill
Il centrocampista lituano nella lista acquisti del club scozzese, i granata hanno bisogno di vendere per tentare il portiere.
La Gazzetta dello Sport
Oristanio allarga il Toro
Non solo qualità, porterà più moduli e nuove soluzioni.