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Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal duello di mercato con il Monza al futuro di Gineitis

Tuttosport

Okoli-Ebosse: l’assalto il Toro sfida anche Juric

L’ex centrale dell’Atalanta vuole lasciare il Leicester, retrocesso nella Serie C inglese: il Toro lo chiede in prestito con diritto. C’è anche il Monza.

Mascardi con la spinta di Albertosi

L’ex campione: “Ha qualità a gli auguro di avere successo, anche io crebbi nel club ligure”.

La Stampa

Il Celtic su Gineitis 15 milioni al Torino da investire per Gill

Il centrocampista lituano nella lista acquisti del club scozzese, i granata hanno bisogno di vendere per tentare il portiere.

La Gazzetta dello Sport

Oristanio allarga il Toro

Non solo qualità, porterà più moduli e nuove soluzioni.

Gaetano Oristanio
Gaetano Oristanio
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ultimo aggiornamento: 04-07-2026

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