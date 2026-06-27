Ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino: focus sul mercato, la permanenza di Simeone da fiducia alla società
Tuttosport
Simeone rassicura Cairo: “Si, rimango al Toro”
Confronto tra il Cholito, il presidente Petrachi: l’attaccante chiude al ritorno in Argentina e sarà uno dei pilastri della squadra di Abate
Che intrigo per Bernal. Il 40% del cartellino è del Defensor
Prima di cederlo, il Fluminense vorrebbe avere il controllo totale del giocatore. Il 10% dell’incasso andrà agli agenti: così il prezzo rischia di salire
Il Benfica si raduna ma Obrador non c’è. Un assist per il Toro
La mancata convocazione è un segnale chiaro. Il terzino non rientra più nei piani dei portoghesi
La Stampa
Accelerazione Toro per siglare la porta. Ravaglia in pole
Trattativa avviata con il Bologna che chiede 5 milioni di euro. Il ds Petrachi non molla Falcone, però il Lecce vuole troppo
Il Toro convince Simeone: non tornerà al River Plate
Vertice tra il presidente Cairo e gli agenti dell’argentino, la conferma vale un acquisto
La Gazzetta dello Sport
Simeone voglia di Toro
Cholito che carica. Un secondo anno sempre più da leader