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Ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino: focus sul mercato, la permanenza di Simeone da fiducia alla società

Tuttosport

Simeone rassicura Cairo: “Si, rimango al Toro”
Confronto tra il Cholito, il presidente Petrachi: l’attaccante chiude al ritorno in Argentina e sarà uno dei pilastri della squadra di Abate

Che intrigo per Bernal. Il 40% del cartellino è del Defensor
Prima di cederlo, il Fluminense vorrebbe avere il controllo totale del giocatore. Il 10% dell’incasso andrà agli agenti: così il prezzo rischia di salire

Il Benfica si raduna ma Obrador non c’è. Un assist per il Toro
La mancata convocazione è un segnale chiaro. Il terzino non rientra più nei piani dei portoghesi

La Stampa

Accelerazione Toro per siglare la porta. Ravaglia in pole
Trattativa avviata con il Bologna che chiede 5 milioni di euro. Il ds Petrachi non molla Falcone, però il Lecce vuole troppo

Il Toro convince Simeone: non tornerà al River Plate
Vertice tra il presidente Cairo e gli agenti dell’argentino, la conferma vale un acquisto

La Gazzetta dello Sport

Simeone voglia di Toro
Cholito che carica. Un secondo anno sempre più da leader

Giovanni Simeone of Torino FC reacts during the Serie A football match between Torino FC and Juventus FC.
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ultimo aggiornamento: 27-06-2026

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