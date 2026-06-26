Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’interesse per Bernal e Cancellieri al rinnovo di Ludergnani

Tuttosport

Petrachi: mossa Bernal Garra charrua per il Toro

Avviati i contatti per il centrocampista uruguaiano del Fulminense, resta vivo anche l’interesse per il croato Jakic di proprietà dell’Augusta.

Avanza Cancellieri si può fare

Proseguono i dialoghi per l’ala della Lazio: Lotito è disposto a cederlo solo a titolo definitivo.

Il Toro blinda Ludergnani contratto fino al 2029

Ufficiale il rinnovo del dirigente, aveva altri 12 dodici mesi di legame con il club granata, ma era seguito dalla Roma. Il Responsabile del Settore Giovanile era arrivato nel 2021 dalla Spal: è molto apprezzato da Cairo.

La Stampa

Un colpo in Brasile il Toro sfida il Betis per Facundo Bernal

L’uruguaiano Facundo Bernal, 22 anni, costa 8 milioni di Euro.

La Gazzetta dello Sport

Papà Abate racconta “Ha idee e carattere entra nel cuore di tutti”

“Lui vive per il calcio, studia tanto, ha empatia e umiltà adesso è pronto per una panchina così importante”.