Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal caso Israel allo staff tecnico di Ignazio Abate
Tuttosport
Toro: Vlasic, altra delusione Mondiale ma fa il mercato
In granata primati individuali, nella Croazia solo panchina. Neanche un minuto contro Panama: però è un buon ambasciatore con i compagni seguiti da Petrachi.
Caso Israel è una lesione al tendine
Il portiere potrebbe anche giocare ma ha troppo male. Valutazioni sulle modalità dell’operazione.
Toro, missione difesa Gazzi vota Giorgini: “Ha potenziale”
Dopo i giudizi di Abate, che nell’ultima stagione ha allenato il centrale nella Juve Stabia, Petrachi ha ricevuto rassicurazioni anche dal team manager.
La Stampa
Un pupillo per Abate Il Toro vuole Giorgini per alzare la difesa
Trattativa ben avviata per il giovane centrale della Juve Stabia. Un gigante alto 190 cm, ma dinamico e bravo anche cin i piedi.
Coppa Italia: Toro a Ferragosto con la Carrarese
Anaticpi e posticipi dei primi 5 turni di A: apre Inter-Monza, domenica 6 settembre Juve-Milan.
La Gazzetta dello Sport
Biglia e Raimondi due capitani in più nello staff granata
Esperienza e qualità con gli innesti degli argentini Lucas curerà i movimenti d’attacco, Gabriel la difesa.