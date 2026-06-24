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Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal casting in difesa al futuro incerto di gineitis

Tuttosport

Toro, idea Nelson per la difesa

Avviati i contatti con il Leicester per il centrale: gli inglesi chiedono 7 milioni, una cifra che è ritenuta eccessiva dai dirigenti granata.

“Gvidas ambizioso in caso di offerte…”

L’agente del centrocampista apre al possibile addio.

Toro: Abate lavora così

Quella in Trentino sarà una preparazione incentrata sul possesso palla. Gli allenamenti tattici sulla costruzione dal basso sin dai primi giorni di ritiro, ma anche tanta intensità.

La Stampa

Il Toro su Danile Maldini e Nelson

Proposto l’attaccante rientrato dalla Lazio all’Atalanta, piace il centrale del Leicester.

Se Pedersen realizza il sogno americano fa festa anche il Toro

Grazie al gol realizzato dal norvegese contro il Senegal lievita il valore del difensore, ora anche uomo-mercato.

La Gazzetta dello Sport

Abate lancia l’ala un anno in prima fila in un Toro d’assalto

Njie: Il club lo blinda, al tecnico piace: sarà un protagonista dietro, di lui crescerà Cacciamani: a sinistra c’è talento.

Alieu Njie of Torino FC gestures during the Serie A football match between Torino FC and US Sassuolo.

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ultimo aggiornamento: 24-06-2026

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