Zero minuti in campo per il centrocampista granata che, dalla panchina, vede i suoi compagni ottenere la prima vittoria di questo Mondiale

Dopo la sconfitta per 4-2 contro l’Inghilterra, la Croazia di Dalic vince di misura contro il Panama tenendo in vita le speranze di accedere agli ottavi di finale. In apertura di primo tempo, ai croati basta la rete di Budimir che sigilla la prima vittoria della Croazia di questo Mondiale. Per quanto concerne Nikola Vlasic, dopo aver giocato appena 12 minuti contro l’Inghilterra, questa volta osserva i compagni dalla panchina per l’intera partita. Tuttavia, la competizione è ancora all’inizio e le emozioni e le motivazioni di rappresentare la propria nazione da parte del centrocampista granata gli potranno permettere di ottenere minuti importanti. La prossima sfida della Croazia, già cruciale per l’accesso agli ottavi, sarà sabato 27 giugno contro il Ghana.