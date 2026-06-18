Il croato alla prima partita del Mondiale ha disputato appena 10 minuti di gioco: pochi per permettergli di incidere

Nella serata di mercoledì 17 giugno è arrivato l’esordio al Mondiale anche per Vlasic. Il centrocampista del Torino ha fatto il suo debutto nell’edizione in corso della competizione in occasione della sfida tra Croazia e Inghilterra, andata in scena alle 22.00.

La gara, che metteva di fronte le due squadre più in forma del girone, si è mantenuta in equilibrio per tutto il primo tempo, chiuso sul risultato di parità. Nella ripresa, però, l’Inghilterra dei “Three Lions” ha cambiato marcia, imponendosi con il punteggio finale di 4-2. Vlasic è stato impiegato nel finale di partita, disputando circa dieci minuti di gioco. Un minutaggio ridotto che non gli ha permesso di incidere sull’andamento dell’incontro, nel quale la Croazia ha dovuto arrendersi alla maggiore efficacia offensiva degli inglesi.