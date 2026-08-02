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In occasione dei 10 anni in RCS, che cadranno domani, il presidente Cairo ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, uno dei suoi giornali

Intervistato dal Corriere della Sera, Urbano Cairo ha ripercorso i suoi 10 anni in Rcs ma ha parlato anche del Torino:  «Il Toro, se arriva uno con i soldi e la passione giusta, posso anche venderlo. Ma non s’è presentato ancora nessuno».

Urbano Cairo
Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 02-08-2026

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direibene18
direibene18
22 minuti fa

Con Cairo no Party.

Emil
Emil
23 minuti fa

Non puoi dare questo dispiacere ai tuoi sostenitori, dai!

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Scimmionelli
Scimmionelli
25 minuti fa

Meglio Cairo di qualche fondo di investimento che compra le squadre di calcio solo per spolparle!

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