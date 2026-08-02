In occasione dei 10 anni in RCS, che cadranno domani, il presidente Cairo ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, uno dei suoi giornali

Intervistato dal Corriere della Sera, Urbano Cairo ha ripercorso i suoi 10 anni in Rcs ma ha parlato anche del Torino: «Il Toro, se arriva uno con i soldi e la passione giusta, posso anche venderlo. Ma non s’è presentato ancora nessuno».