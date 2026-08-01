La dichiarazione sul Torino di Ivan Juric durante la sua conferenza stampa di presentazione con il suo nuovo club: il Monza

Nella giornata di ieri, venerdì 31 luglio, il Monza ha presentato con una conferenza stampa il suo nuovo tecnico, Ivan Juric. L’allenatore serbo è un volto ben noto anche nell’ambiente granata, essendo stato allenatore del Toro per ben 3 anni tra il 2021 e il 2024. Dopo l’esperienza al Toro, Juric non ha brillato sulle panchine di Roma, Southampton e Atalanta, ma ora cerca riscatto in un Monza neopromosso ma ambizioso. Durante la conferenza di presentazione, il tecnico ha ripercorso sinteticamente il suo passato, lasciando una dichiarazione anche sul Torino.

La conferenza stampa e il riferimento agli anni granata

L’allenatore serbo non ha mancato di puntualizzare i risultati raggiunti dalle squadra da lui abbandonate negli anni successivi al suo passaggio, esprimendosi così davanti ai giornalisti presenti: “Accetto le critiche, fa parte della vita e del lavoro di tutti. Ho fatto 5 anni nella parte sinistra della classifica. Poi ci sono situazioni come quella del Verona, che dopo di me è purtroppo andato in Serie B o il Torino che si è abbassato di nuovo in termini di classifica, ma è normale: ci sono periodi in cui fai benissimo e altri in cui fai meno bene, la vita è fatta così”. Il neoallenatore dei brianzoli ha quindi ricordato il buon lavoro svolto in granata, facendo riferimento all’effettivo calo dei punti realizzati dal Toro nelle 2 stagioni successive.