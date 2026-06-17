Le amichevoli estive del Torino di Ignazio Abate, che si disputeranno durante il ritiro a Pinzolo, saranno 3 in totale

Dopo l’ufficialità dell’arrivo del nuovo tecnico del Torino, Ignazio Abate, ecco anche il calendario ufficiale delle amichevoli che si terranno a Pinzolo. Infatti, durante il periodo di ritiro, dal 13 al 25 luglio, i granata affronteranno tre le amichevoli totali: la prima sabato 18 luglio, alle ore 17.30, contro il Pinzolo Valrendena, la seconda mercoledì 22 luglio, alle ore 17.30, contro l’Alcione Milano e la terza, infine, sabato 25 luglio alle ore 17.00 contro il Cittadella.

I biglietti

Per assistere ai 3 match sarà necessario l’acquisto dei tagliandi, la cui vendita sarà disponibile online sul circuito Vivaticket oppure presso il luogo delle amichevoli. Il prezzo delle gare è fissato a 12 euro per gli adulti mentre sarà gratuito per gli Under 8 e persone con disabilità..