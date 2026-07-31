L’olandese si candida come protagonista nelle rotazioni dell’undici di Abate e alcuni suoi compagni rischiano un forte calo del minutaggio

La giornata di oggi è stata importante in casa Torino, vi è infatti stata l’ufficializzazione dell’acquisto a titolo definitivo del nuovo centrocampista Kian Fitz-Jim. L’olandese arriva come prospetto importantissimo per il futuro del centrocampo granata, ma è comunque un investimento in grado di dare ottime risposte fin da subito. Dopo essersi bene in mostra in Olanda con l’Ajax Fitz-Jim è pronto a cercare di prendere le redini del gioco granata e qualcuno potrebbe risentire di questo suo arrivo.

Ecco chi rischia di più

Con l’arrivo di Fitz-Jim e il 3-4-2-1 sviluppato da Abate in questo ritiro estivo da poco concluso, la corsa ai 2 posti da titolari a centrocampo diventa veramente affollata, con oltre 5 contendenti a un posto tra i titolari. A patire maggiormente l’arrivo del neo numero 28 del Toro saranno sicuramente coloro che non hanno brillato, – per un motivo o per un altro – nella precedente annata: si fa riferimento a Tino Anjorin, fortemente penalizzato da una condizione fisica molto fragile o a Iva Ilic, anch’esso poco presente durante la stagione 2025/26 e apparentemente debole psicologicamente nel mantenere una certa continuità. Per altro il serbo è anche sul mercato e l’arrivo dell’ex Ajax non fa che aumentare la volontà di sfoltire il reparto da parte della società granata.

Questione di gerarchie

Dando i due nomi sopracitati per arretrati nelle gerarchie del centrocampo di Abate e ipotizzando di vedere un Casadei fisso sulla trequarti (soluzione per nulla scontata), a giocarsi i 2 posti da titolari rimarrebbero in 3: lo stesso Fitz-Jim, Gineitis e Ilkhan. Il lituano sembrerebbe non essere imprescindibile per Abate e a fronte di un’offerta congrua potrebbe anche lasciare il Toro, ma anche in caso di permanenza potrebbe soffrire dell’aumento di concorrenza. Il turco è invece un punto fermo del Torino dopo la super stagione dello scorso anno, ma l’arrivo di un giocatore come Fitz-Jim, dalle caratteristiche molto simili metterà pressione al classe 2004, che dovrà cercare di mantenere il primo posto sulla lista di Abate ed eventualmente adattarsi ad un gioco con due playmaker in campo, opzione tattica che potrebbe permettere nuovi concetti e idee di gioco.