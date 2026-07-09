Il neo acquisto granata, Gaetano Oristanio, ha scelto il numero di maglia che lo accompagnerà nella sua nuova avventura
Dopo l’ufficialità dell’acquisto di Gaetano Oristanio, il primo di questa sessione di mercato estiva, arriva anche quella relativa al suo numero di maglia. Infatti, per la stagione 2026/2027, il trequartista granata indosserà la maglia numero 11, un numero storico per i granata rimasto però incustodito nell’ultima stagione. L’ultimo a indossarla è stato Eljif Elmas nel corso della seconda parte del 2024/2025. Tuttavia, con l’inizio della nuova stagione, verranno resi noti anche tutti gli altri numeri di maglia che accompagneranno i giocatori granata.
Ne abbiamo 11 da mettere in campo?
Ma….. i numeri di maglia per chi, che sono 4 gatti?????
E intanto la fiorentina dopo il difensore del gremio PAGATO 15 milioni ha praticamente chiuso per Atta…30 milioni più bonus…c’è chi aveva avuto il coraggio di paragonare cairo alla buon anima di Commisso….pazzesco
Forza Viola
cairese mer.da