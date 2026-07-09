Il Torino FC ha reso noti, attraverso un comunicato ufficiale, i nomi dei componenti dello staff sanitario per la prossima stagione

Il Torino FC ha comunicato, attraverso i propri canali ufficiali, i componenti del nuovo staff medico granata per la stagione 2026/2027. Come preannunciato, è stata fatta una vera e propria rivoluzione all’interno dello staff, con diversi membri che lasciano la società granata. Salutano infatti il dottor Daniele Mozzone, il massofisioterapista Gianluca Beccia, il dottor Paolo Minafra, il biologo nutrizionista Antonio Ventura e al massofisioterapista Giuseppe Gerundo. Tutti i componenti sono stati ringraziati calorosamente dalla società attraverso un comunicato ufficiale.

Lo staff medico 2026/2027

Il nuovo staff medico del Torino sarà guidato dal responsabile del Settore Medico Paolo Gola. Al suo fianco opereranno il medico sociale e consulente ortopedico Corrado Bertolo e il medico sociale Antonio Italia. L’area dedicata alla fisioterapia sarà composta da Alessandro Pernice, fisioterapista e osteopata, insieme ai fisioterapisti Gustavo Luiz, Doprado Simonassi e Riccardo Levrini. A completare lo staff ci saranno i massofisioterapisti Dario D’Onofrio e Francesco Smargiassi. Per il recupero degli infortunati il riferimento sarà Giuseppe Malizia, mentre il ruolo di personal trainer sarà ricoperto da Tiberio Ancora.