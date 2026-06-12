Non cambia solo il team manager: i dottori Mozzone e Minafra verso l’addio, torna in granata il dottor Gola

Con l’addio di Vagnati e il ritorno di Petrachi nel ruolo di direttore sportivo, il Torino ha dato il via a una profonda riorganizzazione dal punto di vista dirigenziale. La società granata sembra infatti intenzionata a inaugurare una nuova fase, intervenendo non solo sull’area tecnica ma anche sulla struttura che accompagnerà la squadra nella prossima stagione.

Tra i cambiamenti previsti figura anche quello relativo al ruolo di team manager: Andreini è infatti destinato a lasciare il proprio incarico, aprendo la strada a nuovi profili. Tra i candidati più accreditati per raccoglierne l’eredità c’è l’ex centrocampista Alessandro Gazzi, una figura che conosce bene l’ambiente granata e che potrebbe contribuire a portare entusiasmo, identità e nuove energie all’interno del club.

Cambi anche nello staff medico

I cambiamenti all’interno del Torino non riguarderanno soltanto l’area dirigenziale e quella tecnica, ma anche l’area medico. Tra le figure destinate a lasciare il club ci sono il responsabile sanitario, Daniele Mozzone (medico della prima squadra dal 2018), e il dottor Minafra, il medico sociale tornato in granata all’inizio della stagione 2025/2026 ma pronto a salutare dopo appena un anno di permanenza. Per sostituirlo, la società ha deciso di puntare nuovamente su Paolo Gola, volto già noto all’ambiente granata. Il medico ha infatti fatto parte dello staff sanitario granata nella stagione 2014/2015 e successivamente nel quadriennio compreso tra il 2016 e il 2020, maturando una profonda conoscenza delle dinamiche interne del club.

Resta inoltre confermato l’addio di Enrico Paresce, responsabile dell’area scouting. La sua uscita era ormai nota da tempo e rappresenta un ulteriore tassello del processo di rinnovamento avviato dalla società. Al momento, tuttavia, non sembrano esserci indicazioni precise sul nome che raccoglierà la sua eredità, lasciando aperta una delle questioni ancora da definire nel nuovo organigramma granata.