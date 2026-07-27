L’attaccante scozzese, dopo aver raggiunto i compagni a Pinzolo, è ora al Filadelfia per farsi trovare pronto

Dopo essere arrivato a Pinzolo lo scorso 20 luglio e aver svolto gli ultimi 5 giorni di ritiro con, Ché Adams è al lavoro per tornare a disposizione. Archiviata l’esperienza al Mondiale con la sua Scozia, l’attaccante è concentrato sul Torino nonostante non vi siano certezze riguardo il suo futuro in granata.

Adams, tra futuro incerto e voglia di riconfermarsi

Al termine di una stagione complessivamente positiva in termini di gol e prestazioni, Adams ha voglia di riconfermarsi. Dopo essersi presentato al Torino nel 24/25 nel migliore dei modi, siglando 10 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia, anche nella stagione successiva ha fatto bene mettendo a segno 8 gol e 2 assist in stagione. Numeri che avevano attirato l’attenzione di alcuni club di Premier League e, ultima in ordine cronologico, anche quella del Venezia, neopromossa in serie A. Tuttavia, il futuro di Adams, che resta tutt’ora in bilico, dipenderà molto anche dall’incontro con Abate, con cui lo scozzese potrà allenarsi con continuità in questi giorni al Fila.

In attacco la concorrenza è ampia

A questo siaggiunge una folta concorrenza in zona offensiva. Infatti, oltre ai soliti Simeone e Zapata e il nuovo arrivato Oristanio, durante il ritiro di Pinzolo si è visto un Kulenovic particolarmente in forma che ha convinto a suon di buone prestazioni il tecnico Ignazio Abate.

Non resta che attendere che la squadra, ora in pausa dopo il ritiro, torni a lavorare sul campo del Filadelfia, per vedere di nuovo all’opera Ché Adams che, con il Mondiale e le vacanze alle spalle, è pronto per tornare a disposizione del tecnico e mettere in chiaro il proprio futuro.