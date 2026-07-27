Ignazio Abate attende Marcus Pedersen: l’esterno norvegese è atteso a Torino i primi di agosto e sugli esterni…

Tre giocatori del Torino sono andati ai Mondiali 2026 tra USA, Messico e Canada. Adams con la Scozia, eliminata ai gironi: il giocatore si è unito alla squadra già a Pinzolo. Vlasic con la Croazia, eliminata ai sedicesimi di finale. Infine Marcus Pedersen. La sua Norvegia dei miracoli è arrivata fino ai quarti di finale e il giocatore è atteso in città verso i primi di agosto. Abate lo aspetta e per adesso è lui il titolare sulla destra. Il ritiro di Pinzolo è finito e Abate ha fatto diversi esperimenti. La conlusione è una: sugli esterni servono giocatori dal mercato.

Esperimenti non riusciti

Abate vuole giocare con il 3-4-2-1 e gli esterni sono molto importanti. Esperimenti non riusciti a Pinzolo nelle amichevoli, che hanno poco convinto. Contro il Pinzolo Aboukhlal a destra e Kugyela a sinistra nel primo tempo. Poi nella ripresa Dembélé a destra e Cacciamani a sinistra. Contro l’Alcione invece Dembélé a destra e Cacciamani a sinistra. Poi nella ripresa 4-2-3-1 con Aboukhlal e Biraghi esterno. Infine la sconfitta contro il Cittadella. Qui Bianay Balcot a destra e Njie a sinistra. Poi Aboukhlal e Cacciamani.

Queste le conclusioni. Dembélé, Bianay Balcot e Kugyela non sembrano ancora pronti per la Serie A. Possono partire in prestito. Cacciamani invece ha fatto intravedere buone cose e Abate può puntarci come ha fatto lo scorso anno alla Juve Stabia: lui può giocare sia a destra che a sinistra. Aboukhlal non è a suo agio sulla fascia e spinge troppo poco. Njie può fare quel ruolo ma non è il suo ruolo. Per ora la soluzione più ottimale sembra Pedersen a destra e Cacciamani a sinistra. Anche se ancora Abate e Pedersen non si sono conosciuti. Attenzione poi anche a Biraghi, che però adesso sta dando una mano in difesa.

Rispetto allo scorso anno

Lo scorso anno, sul finire della stagione, era stata trovata una quadra. Padersen a destra e Obrador a sinistra, con Lazaro pronto a subentrare da jolly. Obrador non è stato però riscattato, mentre il contratto di Lazaro è scaduto dopo una pessima stagione. Ora è rientrato dal prestito Cacciamani ma servono rinforzi. In difesa, in porta e soprattutto sugli esterni che sono proprio carenti in questo momento. Se si vuole alzare il livello bisogna fare qualcosa.