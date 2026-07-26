Ieri, durante l’amichevole con il Cittadella, terminata con la sconfitta dei granata, l’esordio del portiere classe 2005

Il Toro ha terminato il ritiro a Pinzolo, con i granata che hanno fatto rientro a Torino, per prepararsi in vista dell’amichevole con il Burnley, contro cui i granata giocheranno il 2 agosto. Ieri nell’ultima amichevole a Pinzolo, giocata contro il il Torino è uscito sconfitto per 1-0, con i granata che non sono riusciti ad offrire una prestazione sufficiente per battere l’avversario.

La prima di Mascardi

Tra le poche note positive della partita del Toro c’è stato l’esordio di Mascardi, portiere classe 2005 arrivato dallo Spezia, che aveva raggiunto i granata a ritiro iniziato. La sua partita non lo ha visto particolarmente protagonista, considerando che i maggiori pericoli, oltre al gol subito, li ha avuti Paleari nel secondo tempo. Nonostante l’assenza di pericoli, l’esordio ha permesso al classe 2005 di prendere confidenza con i compagni e con il modo di giocare di Abate. Mascardi avrà sicuramente altre occasioni in cui mostrare le qualità che hanno convinto il Torino a puntare su di lui, soprattutto adesso, visto che i granata non hanno ancora definito la questione del portiere titolare.

Il ruolo di vice

Al momento, considerando l’assenza del primo portiere è importante per il portiere ex Spezia massimizzare ogni occasione che gli verrà concessa, soprattutto quando arriverà il portiere titolare. Infatti, una volta definito chi proteggerà i pali granata per la prossima stagione, bisognerà decidere chi sarà il suo vice. Le voci di mercato di Paleari potrebbero giocare a favore di Mascardi, anche se va detto che durante tutto il ritiro, ieri soprattutto, Paleari ha mostrato ancora una volta la sua sicurezza tra i pali, con il Torino che dovrà valutare attentamente prima di decidere chi tra i due sarà il secondo portiere.