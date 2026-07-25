La diretta dell’ultimo allenamento del Torino nel ritiro di Pinzolo: oggi pomeriggio alle 17 l’amichevole contro il Cittadella

Sta per concludersi il ritiro del Torino a Pinzolo. Questa mattina al campo Pineta va in scena l’ultima seduta di allenamento per la squadra di Ignazio Abate, nel pomeriggio invece si disputerà l’amichevole contro il Cittadella (calcio d’inizio alle ore 17). Subito dopo la partita la squadra granata farà ritorno a Torino.

La diretta dell’allenamento

ore 11.55 “Doccia!”: é il segnale che l’allenamento è concluso

Ore 11.42 Ora lo staff chiama il “castello”: si provano più schemi. Ora si passa alla difesa su calci di punizione dalla trequarti.

Ore 11.35 Per la squadra ora esercitazioni tattiche. Si provano le situazioni da calcio d’angolo: a difendere, con pettorina, ci sono Balcot, Ismajli, Coco e Biraghi, Luongo e Ilic, Casadei, Oristanio, Kulenovic e Njie

Ore 11.00 La squadra ora si sposta sul campo principale: tutto il gruppo è coinvolto in un torello al quale partecipa anche Abate. Clima disteso, sorrisi, battute.

ore 10.30 Squadra in palestra mentre i portieri si scaldano sul secondario. Ilkhan continua il suo lavoro dofferenziato