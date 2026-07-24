La diretta del penultimo allenamento che il Torino svolgerà in ritiro a Pinzolo alla vigilia dell’amichevole contro il Cittadella

Si avvia verso la conclusione il ritiro del Torino a Pinzolo, un periodo utile per ritrovare la condizione fisica e preparare gli schemi in linea con le idee del nuovo tecnico Ignazio Abate. Oggi è in programma il penultimo allenamento mattutino della squadra, che alla vigilia dell’amichevole contro il Cittadella lavorerà per perfezionare i meccanismi tattici da provare e testare poi sul campo.

La diretta dell’allenamento

Ore 11.05 Prove di difesa col blocco basso. In un quintetto ci sono Njie Coco Pellini Biraghi e Aboukhlal, nell’altro invece Balcot Dellavalle, Ismajli, Carrascosa, Cacciamani.

Ore 11.00 La squadra ora è in campo. Esercitazioni tattiche per il gruppo agli ordini di Abate, Biglia, Raimondi e Agnelli. In campo c’è anche Adams, mentre Zapata è a Ilic lavorando sul secondario.

Ore 10:30 A seguire la seduta anche Petrachi: il ds si è fermato a parlare con i tifosi prima di entrare al campo Pineta.

Ore 10.15 La squadra, a parte i portieri, lavora in palestra. Fra poco il gruppo si sposterà sul campo principale.

Ore 10 Nel penultimo giorno a Pinzolo i portieri lavorano sul campo secondario mentre la squadra è ancora tra spogliatoi e palestra.