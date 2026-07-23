Nel corso dell’assemblea il presidente del Torino ha rivelato le proprie considerazioni sulla nazionale in conferenza stampa

Nella giornata di oggi si è riunita l’assemblea della Lega Serie A, in cui hanno presenziato il nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò, insieme a Paolo Maldini e Leonardo.

A margine dell’evento ha parlato anche il presidente del Torino Urbano Cairo che ha risevato qualche parola alla situazione del Torino: “Abate? Siamo a luglio, a me ha dato una buona impressione. Noi dobbiamo rinforzare la rosa con degli investimenti e lui confermare queste buone sensazioni“.

Le parole sulla nazionale

Il patron granata ha inoltre commentato così la situazione della nazionale: “Maldini lo conoscevo, lui e Leonardo mi hanno fatto una buona impressione. Il tema vero sarà la velocità di ristrutturazione: non ci sono così tanti anni a disposizione. Secondo me i tempi devono essere molto più corti rispetto a 8/10 anni. I primi 100 giorni saranno fondamentali per cambiare le regole. Anche investire velocemente nei centri mi piacerebbe. Ct? Mi ricordo che nel 2014, quando venne eletto Tavecchio, dopo qualche errore ebbe la capacità di scegliere il giusto Ct (Conte, ndr). Poi quest’ultimo andò via prima del tempo e arrivò Ventura. In quel caso però riuscì a ribaltare una presidenza partita male con una scelta. Emergenza Nazionale? Io ho fatto degli esempi su come fare delle scelte giuste può permetterti di svoltare. Poi non si parla soltanto del Ct, ma di dare una direzione. Si deve lavorare sui giovani, i formatori e i centri“.