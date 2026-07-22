Il vice presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, nonché ex allenatore granata, ha fatto visita ad Abate in ritiro

A seguire il ritiro del Torino a Pinzolo c’è anche Giancarlo Camolese. L’ex allenatore granata, in qualità di vice presidente dell’Associazione Allenatori, sta facendo visita alle squadre impegnate nella fase della preparazione estiva. Dopo Bologna ed Arezzo, è toccato al Torino: Camolese ha seguito l’allenamento e ha incontrato Abate e il suo staff. L’attuale allenatore granata è stato in passato – nella sua unica stagione al Torino – proprio un giocatore di Camolese.

“Un bell’ambiente, vedere così tante maglie granata mi riempie sempre il cuore. Faccio l’in bocca al lupo al Toro che come tutte le squadre avrà bisogno del supporto della propria gente”.

Ecco il video: